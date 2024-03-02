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15:00, 2 марта 2024 года В 2025 году почти в 100 орловских многоэтажках заменят лифты Работы проведут благодаря региональной программе капитального ремонта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области разрабатывают проектную документацию на замену лифтов в 92-х многоэтажных домах. Как сообщили в региональном департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, работы выполнят в 2025 году в рамках адресной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области".



- В соответствии с требованиями законодательства подрядная организация будет отобрана по результатам открытого аукциона, а договор на замену лифтов будет заключаться с победителем-участником, - рассказали в департаменте.



Ремонт одного лифта с истекшим сроком службы в 9-ти этажном жилом доме обойдется в сумму 3,1 миллиона рублей. Стоимость разработки проектной документации на один лифт - около 80 тысяч рублей.





Сергей Мерцалов



