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16:30, 1 марта 2024 года

Вадим Уваркин, работавший на Орловщине, возглавил ГУ МЧС по Москве

Указ подписал президент.

Фото: телеграм-канале МЧС по Москве

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении начальником главного управления МЧС России по Москве Вадима Уваркина. До этого генерал-майор внутренней службы возглавлял ГУ МЧС по Брянской области.

Ранее Уваркин занимал пост заместителя начальника управления по гражданской защите в Орловской области, после его возглавил. Затем Вадим Уваркин был первым заместителем главного управления МЧС по Орловской области.

За время службы награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС" и другими наградами, - отмечается в телеграм-канале столичного главка.


Сергей Силаев
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