Спасатели замерили толщину льда в орловских водоемах
Ледовую обстановку оценили в Орле и Орловском округе.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Орловские спасатели изучили ледовую обстановку на реках Ока и Орлик. Они замерили толщину льда, а также исследовали места, где возможно образование ледовых заторов.
Так, в районе деревень Быстрая, Кузнецы и Альшань Орловского МО наблюдаются открытая вода и местами ледяной припой. Около низководного моста в деревне Гать толщина льда достигла 25 сантиметров.
В Орле спасатели провели замеры возле улицы Пойменной, набережной Дубровинского и гидроузла Орловской ТЭЦ. Здесь толщина льда колеблется от 15 до 35 сантиметров. Также исследована ледовая остановка на Орлике. В районе улицы Левый берег реки Орлик его толщина составляет от 10 до 14 сантиметров. Об этом сообщаетпоисково-спасательная служба ГКУ ОО "ОАСПС".