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20:30, 1 марта 2024 года Спасатели замерили толщину льда в орловских водоемах Ледовую обстановку оценили в Орле и Орловском округе.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Орловские спасатели изучили ледовую обстановку на реках Ока и Орлик. Они замерили толщину льда, а также исследовали места, где возможно образование ледовых заторов.



Так, в районе деревень Быстрая, Кузнецы и Альшань Орловского МО наблюдаются открытая вода и местами ледяной припой. Около низководного моста в деревне Гать толщина льда достигла 25 сантиметров.



В Орле спасатели провели замеры возле улицы Пойменной, набережной Дубровинского и гидроузла Орловской ТЭЦ. Здесь толщина льда колеблется от 15 до 35 сантиметров. Также исследована ледовая остановка на Орлике. В районе улицы Левый берег реки Орлик его толщина составляет от 10 до 14 сантиметров. Об этом сообщает поисково-спасательная служба ГКУ ОО "ОАСПС".





Сергей Мерцалов



