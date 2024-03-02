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14:00, 2 марта 2024 года

В Орле прошли соревнования по алтимат-фрисби и дартсу

В них поучаствовали молодые спортсмены.



Орловские студенты занимаются не только классическими видами спорта. Так, ребята сыграли в дартс и алтимат. Дротики большинство участников держали в руках впервые.

Достаточно увлекательный процесс. Возможно то, что где-нибудь еще потренируюсь, - делится впечатлениями участница соревнований Мария Кормилицина.

Алтимат - еще один неклассический спорт, которые практикуют орловские студенты. На площадку выходят две команды по четыре человека. Главная цель - добраться с фрисби в зону противника. Играют не только новички, но и спортсмены с опытом. Так, Дмитрий Ульянов, готовился к турниру заранее: смотрел обучающее видео, вспоминал школьные основы физики.

Вспоминал, как летает тарелка, как ее правильно направлять - отметил участник соревнований Дмитрий Ульянов.

Дартс и алтимат - только часть масштабных студенческих соревнований. Всего в списке девять дисциплин и длится турнир практически весь учебный год.


Анастасия Дорохова
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