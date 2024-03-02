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10:00, 2 марта 2024 года Орловец завоевал бронзу Чемпионата России по легкой атлетике Алексей Гущин пришел к финишу третьим на дистанции 5000 метров.



Фото участника соревнований

Чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях состоялся в Москве. Бегкоатлет Алексей Гущин выступал на дистанции 5000 метров пришел к финишу третьим. Его время на финише – 14 минут 16,33 секунды.



– Результатом доволен. Это мой лучший результат на Чемпионатах России в закрытых помещениях. Этот турнир стал подготовкой к предстоящему Кубку России, а также летнему соревновательному сезону. Изначально я вообще не планировал участие в Чемпионате, но из-за того, что необходимый объем не вышло бы сделать – решили проверить свои силы, - рассказал участник турнира.





Анастасия Дорохова



