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20:00, 1 марта 2024 года В лор-отделении орловской областной больницы выполняют операции с помощью лазера Метод можно применять в нескольких случаях.







В отоларингологическом отделении орловской областной больницы выполняют операции с помощью лазера. Такая процедура, например, помогла орловцы Юрию Сидину начать заново нормально дышать. Сначала врачи боролись с недугом терапевтическими методами, однако пришлось прибегнуть к хирургическим.



– Я не мог дышать. Я сильно чихал, мог чихать 3-5 минут. Я измучался, слезы из глаз, - вспоминает Юрий Сидин.



Мужчине повезло. Ему назначили операцию лазером, у которой перед другими методами есть преимущество.



– Это возможность проникнуть, грубо говоря, горячим ножом в любую точку уха, горла или носа, в отличие от других инструментов, которыми мы не можем дотянуться, - поясняет заведующий лор-отделением Орловской областной клинической больницы Геннадий Овсянкин.





Елена Литинская



