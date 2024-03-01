пятница 1.03.2024 20:43:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:00, 1 марта 2024 года

В лор-отделении орловской областной больницы выполняют операции с помощью лазера

Метод можно применять в нескольких случаях.



В отоларингологическом отделении орловской областной больницы выполняют операции с помощью лазера. Такая процедура, например, помогла орловцы Юрию Сидину начать заново нормально дышать. Сначала врачи боролись с недугом терапевтическими методами, однако пришлось прибегнуть к хирургическим.

Я не мог дышать. Я сильно чихал, мог чихать 3-5 минут. Я измучался, слезы из глаз, - вспоминает Юрий Сидин.

Мужчине повезло. Ему назначили операцию лазером, у которой перед другими методами есть преимущество.

Это возможность проникнуть, грубо говоря, горячим ножом в любую точку уха, горла или носа, в отличие от других инструментов, которыми мы не можем дотянуться, - поясняет заведующий лор-отделением Орловской областной клинической больницы Геннадий Овсянкин.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.