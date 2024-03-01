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17:30, 1 марта 2024 года Орловцев будут награждать специальной медалью за самоотверженность и патриотизм Одноименную награду учредили в облсовете.



Фото: Орловский областной совет народных депутатов

Орловский областной совет учредил памятную медаль "За самоотверженность и патриотизм". Решение поддержали на сессии 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.



Медалью будут отмечать граждан, проявивших самоотверженность, патриотизм, отвагу и храбрость, продемонстрированные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. За год награду получат получить 60 человек.

"На полях СВО сегодня выполняют воинский долг сотни наших земляков. Немало тех, кто регулярно помогает новым регионам и их жителям, поддерживают наших бойцов на передовой. Есть те, кто ведет активную патриотическую работу. Важно поощрить тех, кто этого заслуживает", — прокомментировал учреждение награды председатель облсовета Леонид Музалевский.





Артем Ежаков



