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18:45, 1 марта 2024 года

На Орловщине приняли закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи и техникумы

Решение приняли в ходе заседания областного совета народных депутатов.


1 марта в ходе сессии орловского облсовета в первом чтении и во втором чтении — окончательной редакции принят закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи и техникумы.

Решение приняли для приведения регионального базового закона "Об образовании в Орловской области" в соответствие с федеральным законодательством.
"Законопроектом устанавливается, что участникам специальной военной операции предоставляется право на зачисление в образовательные организации среднего профессионального образования в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования, наличия договора о целевом обучении", – цитирует пресс-служба областного совета председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Олега Кошелева.
Мера поддержки будет предоставляться при условии успешного прохождения вступительных испытаний в случае их проведения и при прочих равных условиях, подытожили в пресс-службе правительства региона.


Артем Ежаков
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