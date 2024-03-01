Митрополит Тихон будет крестить детей орловских православных семей
Речь идет о третьих и последующих детях.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон готов лично крестить третьего и последующих детей в православных семьях. Он предложил это на Епархиальном совете, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Таинство крещения архипастырь будет совершать по желанию многодетных родителей в установленные дни. Получить дополнительную информацию можно по телефону (4862) 47-52-77 (Орловское епархиальное управление).