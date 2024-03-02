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13:00, 2 марта 2024 года Под Орлом из незаконного оборота изъяли коноплю Запрещенное вещество хранил дома житель Глазуновского района.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники ОМВД России по Глазуновскому району изъяли из незаконного оборота наркотическое средство растительного происхождения. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель одной из деревень. Наркотики он хранил у себя дома.



Высушенные части растений, предположительно, наркосодержащих полицейские изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что это конопля общем весом более 101 грамма, что считается крупным размером.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.





Сергей Мерцалов



