Под Орлом из незаконного оборота изъяли коноплю

Запрещенное вещество хранил дома житель Глазуновского района.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Сотрудники ОМВД России по Глазуновскому району изъяли из незаконного оборота наркотическое средство растительного происхождения. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель одной из деревень. Наркотики он хранил у себя дома.
Высушенные части растений, предположительно, наркосодержащих полицейские изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что это конопля общем весом более 101 грамма, что считается крупным размером.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.