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17:00, 1 марта 2024 года Каток на площади Ленина в Орле работает до 10 марта У любителей коньков есть последние дни, чтобы посетить ледовый корт в центре города.





Каток на площади Ленина в Орле работает до 10 марта включительно. Об этом сообщили в городской администрации.



Каждый сеанс катания длится полтора часа. Первый стартует в 10:00, последний – в 20:30. Коньки можно принести собственные или взять напрокат на месте.



Напомним, что каток, давно ставший доброй традицией Нового года в Орле, открылся 30 декабря.





Артем Ежаков



