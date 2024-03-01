Орловские одиннадцатиклассники написали всероссийскую проверочную работу

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18:00, 1 марта 2024 года
Орловские одиннадцатиклассники написали всероссийскую проверочную работуЗа парты сели ученики десяти образовательных учреждений.
1 марта в российских школах началось проведение всероссийских проверочных работ. В Орловской области в первый день весны за парты сели одиннадцатиклассники из десяти учебных заведений региона.
Проверочные работы для одиннадцатиклассников проводятся по предметам, которые они не выбрали для сдачи на ЕГЭ. В этом году это история, биология, география, физика, химия.
ВПР для 11-х классов продлятся до 22 марта. Для учеников 4 – 8 классов они продлятся с 19 марта по 17 мая, сообщили в региональном департаменте образования.
Артем Ежаков
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