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9:00, 2 марта 2024 года

Три тысячи орловцев, проживающих в Чернобыльской зоне, получают пособия на детей

Социальную поддержку им оказывает Социальный фонд России.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжают выплачивать пособия на детей гражданам, работающим или проживающим в Чернобыльской зоне. Поддержку получают три тысячи родителей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.

Как рассказали в региональном отделении Соцфонда, на пособие претендуют родители и опекуны, которые проживали или работали незадолго до рождения ребенка в чернобыльской зоне не менее четырех лет. Сегодня им выплачивают пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Его размер составляет 4 758 рублей на малыша до 1,5 лет и от полутора до 3 лет - 9 516 рублей. При этом продление выплаты с 1,5 до 3 лет производится автоматически.

Чтобы получить пособие, необходимо предоставить сведения о работе или проживании в чернобыльской зоне в клиентскую службу СФР. Сделать это можно  также через портал госуслуг или МФЦ.


Сергей Мерцалов
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