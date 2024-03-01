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19:30, 1 марта 2024 года Орловщина попала в область влияния обширного антициклона Температура воздуха будет "гулять".





Начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов сообщил, что регион попал в область влияния обширного антициклона. По словам метеоролога, погода в ближайшие дни будет с довольно большим суточным ходом температуры. Ближайшей ночью и в ранние утренние часы местами возможна гололедица на дорогах.



2 марта в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха ночью: один – шесть градусов мороза, днем от минус одного до плюс четырех.



3 марта существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется мороз от двух до семи градусов. Днем столбики термометров покажут от минус одного до плюс четырех.



4 марта также не прогнозируется существенных осадков. В ночные часы ожидается до шести градусов мороза. Днем от минус двух до трех градусов выше ноля.





Артем Ежаков



