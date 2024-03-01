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15:00, 1 марта 2024 года

В Орловской области продолжается благоустройство дворовых территорий

Работы ведутся благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".

Фото: тг-канал "Орловская область"

В Хотынецком районе с помощью федеральных средств привели в порядок 18 дворов. При разработке дизайн-проектов учитывались пожелания жителей.

- Конечно, в первую очередь хотынчане просили уложить на дворовых территориях асфальт. В отдельных дворах, где это необходимо, параллельно проводился ремонт проездов уже на средства местного бюджета. Во всех дворах установлены урны, скамейки, а на входах в подъезды оборудовано уличное освещение, - сообщил глава Хотынецкого района Евгений Никишин.

Также за счет федеральных денег в Хотынце отремонтировали Привокзальную площадь и два сквера: Центральный и Бондарева. Как отмечает тг-канал "Орловская область", в этом году запланировано благоустройство воинского захоронения.

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продолжится до 2030 года.


Сергей Мерцалов
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