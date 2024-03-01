Главная » Новости



14:29, 1 марта 2024 года Орловских водителей начнут наказывать за парковку возле мусорок Соответствующее решение принято на заседании областного совета народных депутатов.





1 марта на заседании Орловского областного совета народных депутатов поддержана инициатива прокурора региона Алексея Тимошина о наказании водителей, паркующихся у мусорных площадок.



Законопроект разработан для установления административной ответственности в отношении автовладельцев, которые своими машинами препятствуют подъезду мусоровозов к мусоркам. Как следствие, они не могут вывезти скопившиеся отходы, что влечет за собой скопление мусора и вред экологии. В ряде регионов России для таких водителей введена не только административная ответственность – их машины, загораживающие подъезд к мусоркам, эвакуируют.



Как рассказал председатель горсовета Орла Василий Новиков, осуществлять контроль за недобросовестными горожанами будут специалисты административно-технического контроля теруправлений.

"Согласен с коллегами-депутатами регионального заксобрания, что именно мера введения штрафов позволит навести порядок в этом направлении", – подытожил Новиков.





Артем Ежаков



