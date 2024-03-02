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11:20, 2 марта 2024 года В Орловской области стартует областной этап конкурса "Ученик года" Он начался в первый день весны.







В Орловской области завершился муниципальный этап всероссийского конкурса "Ученик года". В Орле его успешно прошла выпускница гимназии №19 Дарья Кузнецова.



Девушка успевает и в творчестве, и в спорте, и в учебе. В течение 11 лет орловчанка демонстрирует отличную успеваемость, участвует в мероприятиях, поэтому Дарья решила поучаствовать.



Для попадания в финал важны и таланты, и интеллект. Выпускнице пригодились уроки литературы на конкурсе, где в одном из заданий необходимо было знать историю русских классиков. Также участники должны были представить семейную реликвию.



– Я представляла бабушкину шаль, бабушкин платок, даже вернее сказать прабабушкин, ему более 150 лет, пришлось поискать архивы, фотографии с этой шалью, - рассказывает ученица гимназии № 19 имени Орла Дарья Кузнецова.



Конкурс "Ученик года" в Орле собрал на одной сцене восемнадцать лучших учеников города, потом испытания прошли всего восемь ребят, а затем из трех лучших выбрали сильнейшего. Для гимназии №19 это не первая победа такого масштаба.



– Мы понимаем, что каждый год побеждать нельзя, но у нас есть определенные годы, когда мы делаем ставку на хороших талантливых детей, и надеемся, что они в текущем году достигнут той вершины, которую достигла Даша, - сказал директор гимназии № 19 имени Орла Александр Быковский.





Александра Бахтина



