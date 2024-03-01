Главная » Новости



14:00, 1 марта 2024 года В Орле прошла военно-патриотическая игра "Зарничка" Состязались ученики 5-7 классов.







Орловские юнармейцы съехались в областной центр для участия в "Зарничке". К состязанию орловцы готовились на базе своих школ.



– Сюда съехались команды Орловской области. Победители своих районных финалов игры "Зарничка". Съехались для того, чтобы пройти конкурсные этапы в этих областных соревнований, - отмечает почетный председатель областной пионерской организации "Орлята" Галина Зубова.



Ребят ждало несколько испытаний: маршировка, эстафета "Командный рубеж", интеллектуальное состязание. В последнем орловцы демонстрировали знания по истории Орловщины. Каждая команда стала победителем, поскольку главная цель "Зарнички" - поддержание товарищеского духа.





Эльза Ахмедбекова



