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11:15, 1 марта 2024 года В Орле строительство многоэтажки обернулось уголовным делом Жильцы стоящего рядом дома бьют тревогу: по стенам пошли трещины.





В Орле строительство многоэтажки в районе Наугорского шоссе обернулось уголовным делом. Жильцы соседнего аварийного дома по улице Грановского рассказывают, что из-за работ по стенам их жилья пошли сквозные трещины, которые продолжают расти, что создает угрозу для жизни и здоровья.

"Также отмечается, что собственников принуждают к продаже квартир на невыгодных для них условиях", – сказано в сообщении информационного центра СК России. Люди записали обращение к Александру Бастрыкину. Председатель СК России затребовал доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.





