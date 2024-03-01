В Орле наградили победителей конкурса кино и фотографии "Орлиный взор"
Награды вручили в институте культуры.
В Орловском государственном институте культуры наградили победителей открытого всероссийского конкурса актуального кино и художественной фотографии "Орлиный взор". Жюри отмечают, что победителей в творческих конкурсах выбирать сложно.
– Выбирать победителей всегда сложно. По одной простой причине, ну, надо ж как бы сравнивать. А сравнение в искусстве штука такая, хитрая, - отметил фотохудожник, председатель жюри номинации "Фотоискусство Владимир Ададуров.
Фестиваль объединяет тех, кто не боится экспериментировать. Участники создают анимацию, игровые короткометражки, видеопроекты, документальное кино.
– Мы очень рады, что работ в этом году очень много. Что они не только из Орла, но и из других регионов. Это Всероссийский конкурс-фестиваль. Мы рады, что многие из его участников становzтся потом студентами нашего института, а кто-то потом становится и преподавателем, - сказал ректор ОГИК Владимир Матвеев.
В 2025 году "Орлиный взор" отметит юбилей. Фестиваль состоится в десятый раз.