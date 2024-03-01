пятница 1.03.2024 15:59:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:00, 1 марта 2024 года

В Орловскую область пришла весна

Синоптики прогнозируют, что март может стать еще одним зимним месяцем.



Аномально контрастный зимний сезон 2023-2024 подошел к концу. Регион в середине декабря накрыл циклон "Ваня" из-за которого машины застревали в снегу, трамваи сходили с рельс, а дворники работали день и ночь. В последний раз такой снегопад был в 1960 году.

В феврале орловцы оказались в ледяном плену. Более 500 населенных пунктов остались без света, к ликвидации последствий подключились энергетики из соседних регионов. Календарная весна наступила, однако климатическую придется подождать, утверждают синоптики. Март может стать еще одним зимним месяцем.

Температурные качели будут наблюдаться в течение всего марта. Днем воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, а в самые холодные ночи на термометрах будет до -10. Однако первые признаки весны жители Орла уже ощутили.

Настроение, солнышко, снег, тает и вообще все хорошо, - отметил житель областного центра.


Екатерина Габова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.