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12:00, 1 марта 2024 года В Орловскую область пришла весна Синоптики прогнозируют, что март может стать еще одним зимним месяцем.







Аномально контрастный зимний сезон 2023-2024 подошел к концу. Регион в середине декабря накрыл циклон "Ваня" из-за которого машины застревали в снегу, трамваи сходили с рельс, а дворники работали день и ночь. В последний раз такой снегопад был в 1960 году.



В феврале орловцы оказались в ледяном плену. Более 500 населенных пунктов остались без света, к ликвидации последствий подключились энергетики из соседних регионов. Календарная весна наступила, однако климатическую придется подождать, утверждают синоптики. Март может стать еще одним зимним месяцем.



Температурные качели будут наблюдаться в течение всего марта. Днем воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, а в самые холодные ночи на термометрах будет до -10. Однако первые признаки весны жители Орла уже ощутили.



– Настроение, солнышко, снег, тает и вообще все хорошо, - отметил житель областного центра.





Екатерина Габова



