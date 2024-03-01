Под Орлом модернизировали еще один фельдшерский пункт
Капитальный ремонт ФАПа завершен в деревне Пасынки Новодеревньковского района.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в деревне Пасынки Новодеревньковского района Орловской области завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.
Подрядчик заменил старую кровлю на новую – металлическую. Также утеплены стены, обновлена электропроводка, установлены новые окна и двери.
Проведены работы по устройству пожарной сигнализации, отопления, водоснабжения и водоотведения. Процедурные и перевязочные кабинеты облицованы плиткой, сообщает региональный информационный портал.