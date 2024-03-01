Главная » Новости



12:50, 1 марта 2024 года В Орловской области двух участников смертельного ДТП приговорили к условным срокам Трагедия случилась 11 августа 2022-го года на трассе "Ливны – Навесное".



Фото: архив

В Орловской области двух участников смертельного ДТП приговорили в условным срокам. Трагедия случилась 11 августа 2022-го года на трассе "Ливны – Навесное". Водитель "Шкоды" столкнулся с припаркованным на дороге грузовиком "МАН" с прицепом. Погиб пассажир легковушки, другой получил тяжкий вред здоровью.



Водитель фуры нарушил ПДД – остановившись по неисправности, он не принял мер для отвода машины с дороги, а также выставил знак аварийной остановки на расстоянии недостаточном, чтобы своевременно предупредить водителей об опасности. В свою очередь, водитель "Шкоды" нарушил скоростной режим и не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля при возникновении опасности.



Водитель легковушки вину признал частично. Он считал, что ПДД не нарушил. Водитель грузовика вину не признал, пояснив, что из-за поломки электропроводки он не имел возможности убрать машину с проезжей части. Устранить неисправность он не смог, выставил знак аварийной остановки.



Водитель "Шкоды" получил два года условно, водитель "МАНа" – два с половиной года условно. Им также запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.





Артем Ежаков



