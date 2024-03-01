Главная » Новости



10:00, 1 марта 2024 года Орловцам под Сватово передали больше четырех тонн помощи Груз отвезли в два подразделения.





Орловцам, служащим в двух подразделениях в районе Сватово, передали более четырех тонн гуманитарного груза, собранного жителями и бизнесом Ливен. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В посылку вошли стройматериалы и инструменты: дизельный генератор, дизельные пушки, циркулярная пила, бензопилы, болгарка, шуруповерты. Также бойцам доставили набор ключей, ломы, топоры, молотки, ножовки, лопаты, строительные степлеры, гвозди, саморезы и так далее.



Отдельно закупили 30 комплектов тактических костюмов "Горка", 30 пар демисезонных берцев, 10 тактических рюкзаков, тактические сиденья и перчатки, 300 пар носков, 100 пар перчаток, нательное белье, футболки, средства личной гигиены.





Артем Ежаков



