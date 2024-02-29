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20:27, 29 февраля 2024 года

В високосный день в Орловском перинатальном центре родились три малыша

29 февраля случается раз в четыре года.



29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней, пять часов и 49 минут, так что за четыре года образуются лишние сутки.

Родившихся в этот день обычно поздравляют 28 февраля и 1 марта, но в високосный год поздравления принимают "по-честному".

По данным ЗАГСа, рожденных 29 февраля намного меньше, чем тех, кто появился на свет в любую другую дату. В Орле в новом веке в этот день родился всего 71 ребенок. В Орловском перинатальном центре сегодня родились три малыша.

Дату свадьбы на это число назначают тоже нечасто. В 2000-м, 2004-м и 2016-м браков 29 февраля вовсе не регистрировали.


Татьяна Тимохина
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