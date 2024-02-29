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20:50, 29 февраля 2024 года Орловщина получила новые задачи после послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин выступил с обращением 29 февраля.







29 февраля Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Послание заняло более двух часов, оно стало самым длинным в истории таких мероприятий.



В своем обращении глава государства говорил о стратегических направлениях развития страны на ближайшие годы. На Орловщине президента внимательно слушали.



Одной из тем выступления стало образование. Будет построено не менее 40 студенческих кампусов, один из которых в Орловской области.

Ирина Патронова, руководитель департамента образования Орловской области: "До 2030-го года должны быть отремонтированы все школы. Это также обновление базы средних профессиональных учебных заведений, высших профессиональных учебных заведений. Причем это касается не только образовательных корпусов, но и общежитий". Также глава государства анонсировал запуск новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Экономика данных" и "Кадры". Те, кто пожелают нести культуру на село, получат безвозмездно миллион рублей. Программа "Земский работник культуры" приступит к работе уже в 2025-м.



Был определен вектор развития регионов – стать экономически более самодостаточными. Президент предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Орловской области это поможет сохранить 20 миллиардов рублей.



На модернизацию ЖКХ до 2030-го будет выделено более 4,5 триллиона рублей. Одни из приоритетных задач – газификация садово-некоммерческих товариществ и запуск новой программы расселения аварийного жилья Сергей Латынин, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно- энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области: "Программа важна для нашего региона. Мы, как регион-лидер в этом направлении, расселяем досрочно аварийные дома, завершаем действующие программы". Говорил глава государства и о подлинной элите России – о тех, кто в самые переломные моменты выходят на защиту страны. С 1 марта бойцы и ветераны СВО смогут подать заявление для участия в специализированной кадровой программе "Время героев".





Юлия Опанасюк



