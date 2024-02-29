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17:58, 29 февраля 2024 года

Леонид Музалевский: "Отмечу четкую социальную направленность послания президента"

Председатель Орловского областного совета народных депутатов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.


Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Леонид Музалевский отметил четкую социальную направленность выступления главы государства. "Новые национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России" и "Кадры" направлены на увеличение и улучшение жизни наших граждан", – отметил председатель облсовета.

Также Музалевский отметил, что президент сделал большой акцент на поддержку многодетных семей, предложив создать новый профильный национальный проект.
"Обозначенная программа – это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее", – подчеркнул спикер облсовета.
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