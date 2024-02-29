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17:41, 29 февраля 2024 года

Ольга Пилипенко: "Президент определил планы на будущее нашей страны"

Депутат Государственной думы РФ прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному Собранию.


Депутат Государственной думы РФ Ольга Пилипенко прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как отметила депутат, все выступление главы государства было направлено на формирование технологического, экономического и демографического суверенитета России.

Отдельно Ольга Пилипенко остановилась на теме образования, озвученной президентом. Депутат выделила продление программы по модернизации капремонта школ до 2030-го года и стройке новых школ там, где есть посменное обучение.
"Владимир Владимирович озвучил, что классные руководители, которые работают в населенных пунктах численностью меньше 100 тысяч человек, получат 10 тысяч рублей надбавки. С 1 сентября 2024 года для всех советников по воспитательной работе в школах будет установлена доплата 5000 рублей", – отметила Ольга Пилипенко.
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