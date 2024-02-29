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17:14, 29 февраля 2024 года

Вадим Соколов: "Никогда государственная поддержка не была столь всеобъемлющей"

Сенатор РФ от Орловской области прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.


Сенатор РФ от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам Соколова, никогда государственная поддержка не была столь всеобъемлющей. Сенатор отметил, что проанонсированные президентом новые нацпроекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и новые программы "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных" позволят каждому россиянину планировать свою жизнь в соответствии со своими желаниями и потребностями.
"Россия будет развиваться в соответствии с вызовами XXI века во всех сферах, а зачастую с упреждением этих вызовов", – отметил Соколов.
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