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9:30, 1 марта 2024 года

В канун выборов орловцев призвали проверить действительность паспорта

Основной документ необходим для участия в предстоящем голосовании.

Фото: архив "Вести-Орел"

В преддверии выборов сотрудники УМВД призывают жителей Орловской области проверить действительность паспорта. В полиции напоминают, что принять участие в голосовании смогут граждане Российской Федерации только с действительным основным документом.

В УМВД напоминают, что паспорт подлежит замене, когда владельцу исполнилось 20 или 45 лет, если изменилась фамилия, имя, отчество, дата или место рождения, пол или внешность, а также, если обнаружены неточности или ошибки, либо паспорт стал непригодным из-за износа, повреждения или других причин.

- Если в день выборов Вы обнаружили непригодность паспорта, его утерю или Вы своевременно не получили паспорт, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства, где незамедлительно выдадут временное удостоверение личности, по которому будет возможно принять участие в голосовании, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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