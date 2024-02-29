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16:00, 28 февраля 2024 года Все больше орловцев идут служить по контракту В регионе продолжает расти число желающих защищать интересы Родины.





Все больше орловцев идут служить по контракту. В регионе продолжает расти число желающих защищать интересы Родины.



Об условиях контракта можно узнать в военных комиссариатах по месту прописки, на портале "Госуслуг" и на Октябрьской, 30 в Орле.



Для контрактников предусмотрено бесплатное медобслуживание, зарплата более 200 тысяч и единовременное пособие в 194 тысячи тем, кто заключает договор впервые. При участии в СВО льготная выслуга – день за три, а удостоверение ветерана боевых действий военнослужащие могут оформить в любое время после начала участия в спецоперации.





Татьяна Тимохина



