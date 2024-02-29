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20:00, 29 февраля 2024 года В Орловской области прошла лыжная гонка памяти Федора Давыдова На восьмикилометровую дистанцию вышли 10 команд.



Фото: газета "Болховские куранты"

29 февраля на Кривцовском мемориале в одиннадцатый раз состоялась лыжная гонка памяти Федора Давыдова. Участие в ней приняли 10 команд юношей и девушек. Еще 14 человек боролись за победу в личном зачете, сообщает газета "Болховские куранты".





Федор Давыдов ушел добровольцем на фронт в 1941 году. В составе 235-го отдельного лыжного батальона сражался с фашистскими захватчиками на Брянском фронте. 1 марта 1942 года, прикрывая отход разведчиков, пал смертью храбрых в неравном бою. Старший сержант Давыдов был похоронен в братской могиле, в деревне Толкачево Болховского района Орловской области.



Ежегодно в память о его подвиге на Кривцовском мемориале проводится лыжная гонка с участием команд ссузов и вузов Орловской области.





Сергей Мерцалов



