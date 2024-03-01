Главная » Новости



8:00, 1 марта 2024 года Под Орлом задержали грабителя, который напал на женщину Мужчина вырвал из ее рук дамскую сумку и убежал.



Фото: архив "Вести-Орел"

В городе Мценске полицейские раскрыли грабеж. Они задержали злоумышленника, который ночью напал на молодую жительницу райцентра, силой вырвал из ее рук сумку и скрылся. Оперативникам женщина рассказала, что в сумке она несла документы, в том числе паспорт, личные вещи, аксессуары к смартфону.



Личность грабителя установили полицейские. Им оказался амчанин 1980 года рождения. У мужчины обнаружили и изъяли часть похищенного.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



