Орловская область доставила помощь для девушек-медиков
Посылку передали под Донецк.
Девушкам-медикам, служащим в танковом батальоне в районе Донецка, доставили гуманитарный груз от Орловской области.
В посылку вошли электрокардиограф, глюкометр и тест-полоски, инвентарный генератор, две газовые плиты, стиральная машина и порошок, газовые баллоны, бензопилы, средства личной гигиены, два автономных дизельных отопителя, светильники, фонари и продукты питания.
В другое расположение, где тренируют штурмовые группы, доставили пять холодильников, сообщает региональный информационный портал.