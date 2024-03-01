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8:30, 1 марта 2024 года В 2024-м году в Орловской области планируют заключить полторы тысячи соцконтрактов На это выделено порядка 280 миллионов рублей.





На оказание поддержки орловцам в рамках социального контракта на 2024-й год выделено порядка 280 миллионов рублей. Как сообщает региональный информационный портал, на эти деньги планируется заключить 1550 договоров: 650 в направлении "Поиск работы", 680 – "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", 70 – "Развитие личного подсобного хозяйства", 150 – "Преодоление трудной жизненной ситуации".



В этом году уже заключен 181 контракт. В 2023-м был оформлен 1541 социальный договор.





Артем Ежаков



