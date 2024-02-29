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19:30, 29 февраля 2024 года Орловцы могут сообщить в прокуратуру о нарушениях в выдаче лекарств Горячая линия работает до 22 марта.





В органах прокуратуры Орловской области по 22 марта работает горячая линия по вопросам защиты прав граждан на обеспечение лекарствами, медизделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.



О нарушениях можно сообщить по телефонам:



• 8 (4862) 76-16-83 – прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Студенникова Дарья Эдуардовна;



• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;



• 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 - дежурный прокурор прокуратуры области.





Артем Ежаков



