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16:00, 29 февраля 2024 года В Орле полицейские задержали очередного курьера телефонных мошенников Жертвами преступной группы стали четыре человека.



Видео: УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников. Предложение о преступной работе пришло ему в мессенджере. Подозреваемый забирал деньги у обманутых жертв злоумышленников.



От действий преступной группы пострадали три орловчанки. Еще один случай произошел в Тульской области. Потерпевшие отдали больше миллиона рублей. Их обманули по одной схеме – сообщали, что их родственники попали в беду и им нужна денежная помощь.



При задержании у фигуранта нашли 130 тысяч рублей, оставшиеся от тульского преступления, сообщили в УМВД по региону.





Артем Ежаков



