Под Орлом капитально отремонтируют детский сад "Солнышко"
Работы выполнят за счет средств областного бюджета.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024 году в селе Сосково Орловской области капитально отремонтируют детский сад "Солнышко". Цена контракта с учетом сложившейся экономии составляет 6,6 миллиона рублей.
Как сообщаетрегиональный инфопортал, ремонтом будет заниматься подрядная организация ООО "Масис". Строителям необходимо капитально отремонтировать фасад, входные группы, заменить козырьки, а также привести в надлежащее состояние отмостку вокруг здания.
Подрядчик обязуется завершить работы до 1 сентября 2024 года.