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11:03, 29 февраля 2024 года Орловчанка раскрыла обман украинских мошенников с "пленением" ее мужа Окончательно разобраться в ситуации помог "Совет солдатских матерей".



Фото: "Совет солдатских матерей"

В Орле раскрыли обман украинских мошенников. Как рассказали в "Совете солдатских матерей". Орловчанке пришло сообщение с телефона мужа, в котором говорилось, что мужчина попал в плен и ему нужно знать номер его карты, на которую ему переведут 150 тысяч рублей.



Женщина заподозрила неладное и стала задавать вопросы, ответить на которые мог только ее супруг. Собеседник начал грубить и убеждать, что муж орловчанки в плену. На следующий день от имени мужчины стали приходить сообщения с признаниями в любви, заверениями, что он действительно в плену, и просьбами сообщить об этом в военкомат.



Орловчанка обратилась за помощью в "Совет солдатских матерей". Там начали собирать документы на розыск и позвонили командиру воинской части бойца. Уже спустя несколько часов боец позвонил жене и сказал, что он не в плену, а его телеграм-канал взломали украинские мошенники.



Еще через несколько дней боец лично пришел поблагодарить всех причастных к разрешению ситуации.





Артем Ежаков



