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13:00, 29 февраля 2024 года

В Орле ищут трактористов, слесарей, машинистов, водителей и электромонтеров

Новые кадры требуются "Спецавтобазе".

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское предприятие МБУ "Спецавтобаза" ищет новые кадры. Вакансии открыты на различные специальности. В настоящее время особенно предприятию нужны трактористы, водители, слесари и машинисты.

Также имеются вакансии электрогазосварщика, агронома, бухгалтера, уборщика территорий, главного лесничего, продавца продовольственных товаров, электромонтера, специалиста по обслуживанию мостовых сооружений и даже истопника.

- Среди преимуществ на предприятии можно смело выделить: "белую" зарплату, надежный коллектив, оформление по трудовому кодексу РФ, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке. Более подробная информация по телефонам: 30-70-35 или 8-910-300-39-65.


Сергей Мерцалов
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