В Орле ищут трактористов, слесарей, машинистов, водителей и электромонтеров
Новые кадры требуются "Спецавтобазе".
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловское предприятие МБУ "Спецавтобаза" ищет новые кадры. Вакансии открыты на различные специальности. В настоящее время особенно предприятию нужны трактористы, водители, слесари и машинисты.
Также имеются вакансии электрогазосварщика, агронома, бухгалтера, уборщика территорий, главного лесничего, продавца продовольственных товаров, электромонтера, специалиста по обслуживанию мостовых сооружений и даже истопника.
- Среди преимуществ на предприятии можно смело выделить: "белую" зарплату, надежный коллектив, оформление по трудовому кодексу РФ, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.
С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке. Более подробная информация по телефонам: 30-70-35 или 8-910-300-39-65.