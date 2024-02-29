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13:00, 29 февраля 2024 года В Орле ищут трактористов, слесарей, машинистов, водителей и электромонтеров Новые кадры требуются "Спецавтобазе".



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское предприятие МБУ "Спецавтобаза" ищет новые кадры. Вакансии открыты на различные специальности. В настоящее время особенно предприятию нужны трактористы, водители, слесари и машинисты.



Также имеются вакансии электрогазосварщика, агронома, бухгалтера, уборщика территорий, главного лесничего, продавца продовольственных товаров, электромонтера, специалиста по обслуживанию мостовых сооружений и даже истопника.



- Среди преимуществ на предприятии можно смело выделить: "белую" зарплату, надежный коллектив, оформление по трудовому кодексу РФ, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.



С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке. Более подробная информация по телефонам: 30-70-35 или 8-910-300-39-65.





Сергей Мерцалов



