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12:30, 29 февраля 2024 года

Орловская область показала рост промышленности в 20%

В Орелстате сравнили январские показатели 2024-го и 2023-го годов.


Индекс промышленного производства в Орловской области в январе 2024-го года показал рост в 20% относительно аналогичного периода 2023-го года. Об этом сообщили в Орелстате.

Обрабатывающий и энергетический сектора, а также сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений выросли на 17,6%, 26,5% и 36,7% соответственно. На 17,4% снизилась добыча полезных ископаемых.

В 2,1 раза подскочило мебельное производство, по 60,4% прибавило изготовление напитков и электрооборудования. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицине, выросло на 50,1%. Также отмечен рост производства прочих готовых изделий, химических веществ и продуктов, пищевых продуктов, металлургии, бумаги и бумажных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Самое значительное снижение – на 63,5% – зафиксировано в текстильном производстве.

Как отметили в службе статистики, сокращение объемов производства в январе по сравнению с декабрем на 18,8% обусловлено календарным фактором и завершением работ по контрактам, включая выпуск продукции с длительным циклом изготовления.


Артем Ежаков
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