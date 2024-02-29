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10:10, 29 февраля 2024 года Андрей Клычков послушает послание Владимира Путина Федеральному Собранию Оно начнется 29 февраля в 12.00.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков очно послушает послание главы государства Владимира Путина к Федеральному Собранию. Об этом губернатор сообщал во время последнего прямого эфира в соцсетях 28 февраля.



– В среду в ночь я уеду в Москву. 29 февраля - послание президента. Я уверен, что президент обощит те вопросы, которые есть по социальной поддержке, по семьям, - отмечал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.



Клычков добавил, что после послания будут новые поручения и задачи на региональном уровне.





Сергей Силаев



