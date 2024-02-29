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11:30, 29 февраля 2024 года В Орле появилась служба "Семейный компас" Она ориентирована на помощь семьям с детьми.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле запустили службу "Семейный компас". Ее открыли на базе городского образовательного центра с целью оказания социальной, медицинской и психолого-педагогичесой помощи.



В службе выделили четыре целевые группы. В первую входят семьи с детьми-инвалидами, у которых серьезные проблемы в развитии. Во вторую - семьи с детьми, переехавшими из других регионов или стран СНГ. Третья группа - это семьи военнослужащих. Четвертая - семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.



В реализации проекта задействованы профессиональные специалисты: логопеды, дефектологи, социальные педагоги и психологи. Они оказывают консультативную помощь, помогают с диагностикой проблем в развитии ребенка, берут на себя психолого-педагогическое сопровождение, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.





Сергей Мерцалов



