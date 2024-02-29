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12:00, 29 февраля 2024 года

Новое здание поликлиники №1 в Орле планируют построить в 2025-м году

Оно будет рассчитано на 600 посещений в смену.

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

Новое здание поликлиники №1 в Орле планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м году. Это следует из приложения к постановлению правительства региона. Медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену.

Предполагаемая стоимость строительства превысит 850 миллионов рублей. Финансирование будет вестись из регионального и федерального бюджетов.

Медучреждение построят на пересечении Московского шоссе и улицы Старомосковской. Оно будет шестиэтажным. В нем откроют пять отделений.

На первом этаже для пациентов откроют инфекционный блок, прививочный кабинет, рентгенодиагностическое отделение. Этажом выше будут созданы кабинеты врачей-специалистов, хирургическое отделение, процедурные кабинеты, а также кабинеты индивидуальных видов лечения, таких как иглорефлексотерапия, колопроктология, эндоскопия, онкология и урология. Третий этаж станет местом для работы терапевтического и неврологического отделений, отделения функциональной диагностики.

Дополнительно будет работать дневной стационар с 18 койками, физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации. В отделении медицинской реабилитации будут доступны кабинеты антропометрии, медицинского психолога, механотерапии, медицинского логопеда и технически оборудованный тренажерный зал.


Артем Ежаков
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