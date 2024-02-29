Главная » Новости



9:30, 29 февраля 2024 года Орловцы продолжают гуманитарную миссию на Донбассе Очередную посылку и автомобиль УАЗ военным доставила городская команда.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Гуманитарная миссия продолжалась два дня. За это время представители орловской мэрии объехали несколько точек: побывали в Мариуполе, Мелитополе, Херсонской области, Северодонецке, Донецке и Луганске.



В состав посылки, по традиции, включили все самое необходимое на фронте: металлоискатели, тепловизоры, приборы ночного видения, саперные щупы, рации, бинокли, масксети, стройматериалы и инструменты, амуницию и одежду, хозтовары, медикаменты, воду, письма и открытки от орловских детей. Бойцам также передали очередной "уазик".



- Ребята получили груз лично в руки и оставили автограф на флаге городской команды. Они передают теплые приветы и "спасибо" всем, кто помогал и продолжает помогать в сборе гуманитарной помощи, - отметил в своем тг-канале мэр Орла Юрий Парахин.





Сергей Мерцалов



