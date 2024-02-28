Главная » Новости



17:59, 28 февраля 2024 года Начальника ливенского отдела управления Роспотребнадзора признали виновной по двум статьям Женщину оштрафовали на 180 тысяч рублей.





Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела управления Роспотребнадзора в Ливнах. За получение взятки и превышение должностных полномочий она оштрафована на 180 тысяч рублей. Уголовное дело завели на основании материалов УМВД региона.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, в ноябре 2020-го года женщина получила взятку от должностного лица Колпнянского РАЙПО. В обмен она пообещала не применять меры ответственности в отношении организации в случае выявления нарушений.



Через год осужденная не приняла мер по организации и контролю направления в суд материалов административного дела в отношении начальника торгового отдела Ливенского РАЙПО.





Артем Ежаков



