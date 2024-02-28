Орловцы обеспокоены судьбой меченых деревьев

Краска на зеленых насаждениях вызвала бурные обсуждения в соцсетях.
Красные метки на деревьях взволновали жителей Орла. Соцсети заполонили комментарии горожан. Людей интересует судьба зеленых насаждений и общее озеленение города.
За снос деревьев отвечает специальная комиссия. Она обследует насаждения и выносит вердикт, какие они – аварийные, больные, не соответствующие СНиПу, или находящиеся на инженерных коммуникациях.
Зимой деревья особенно подвержены болезням и вредителям. Для оздоровления проводят санитарную обрезку ветвей. В первую очередь рубят сухие и сломанные. Они могут представлять угрозу при порывах ветра.
В 2023-м в Орле снесли 404 аварийных дерева, взамен посажено 758. Также снос зеленых насаждений проводят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Было снесено 635 деревьев, высажено 423. Оставшиеся планируют высадить в 2024-м.