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20:42, 28 февраля 2024 года

Орловцы обеспокоены судьбой меченых деревьев

Краска на зеленых насаждениях вызвала бурные обсуждения в соцсетях.



Красные метки на деревьях взволновали жителей Орла. Соцсети заполонили комментарии горожан. Людей интересует судьба зеленых насаждений и общее озеленение города.

За снос деревьев отвечает специальная комиссия. Она обследует насаждения и выносит вердикт, какие они – аварийные, больные, не соответствующие СНиПу, или находящиеся на инженерных коммуникациях.

Зимой деревья особенно подвержены болезням и вредителям. Для оздоровления проводят санитарную обрезку ветвей. В первую очередь рубят сухие и сломанные. Они могут представлять угрозу при порывах ветра.

В 2023-м в Орле снесли 404 аварийных дерева, взамен посажено 758. Также снос зеленых насаждений проводят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Было снесено 635 деревьев, высажено 423. Оставшиеся планируют высадить в 2024-м.


Владимир Маряшин
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