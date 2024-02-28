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20:30, 28 февраля 2024 года В Орловской области открыли новый межпоселковый газопровод Его возвели в деревне Барановка.







В деревне Барановка с опережением сроков открыли межпоселковый газопровод. Изначально это должны были сделать ближе к 2025 году. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Клычков, первый зампред облсовета Михаил Вдовин, сенатор Василий Иконников.



Программа догазификации действует на Орловщине уже два года. Новый газопровод поможет подключить к "голубому топливу" 35 домовладений в близлежащих населенных пунктах. В деревне Барановка к подключению газа сейчас готовы четыре домовладения.



Орловщина входит в число лидеров по газификации, опережая график программы в населенных пунктах почти в два раза.



По программе догазификации орловцы оставили более трех тысяч заявок. В 1600 домовладениях газ уже есть.





Анна Боева



