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9:00, 29 февраля 2024 года Из Орловской области выдворили пять нелегальных мигрантов Проверки организовали сотрудники УФСБ и Росгвардии.



Фото: УМВД России по Орловской области

На Орловщине продолжаются контрольно-надзорные мероприятия в сфере миграции. В этот раз проверки организовали сотрудники региональных Управлений ФСБ и Росгвардии. Правоохранители прошлись по жилому сектору, посетили строительные объекты.





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, всего выявлено 36 правонарушений. Пятерых иностранцев по решению суда выдворили за пределы Российской Федерации. Основной причиной депортации мигрантов стало отсутствие необходимых документов для проживания и работы на территории нашей страны. В случае, если нелегалы попытаются вернуться в Россию, им грозит уголовная ответственность.





Сергей Мерцалов



