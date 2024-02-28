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18:30, 28 февраля 2024 года Весна в Орловской области начнется с гололедицы В целом, погода в регионе не изменится.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие три дня. Как рассказал его начальник Валерий Селихов, Орловщина по-прежнему остается в северо-западной периферии антициклона, эпицентр которого находится над Сибирью. Синоптическая ситуация ожидается без существенных изменений.



29 февраля в регионе ожидается переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью термометры покажут от одного до шести градусов мороза, днем воздух прогреется до четырех градусов тепла.



1 марта местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью: от нуля до пяти градусов со знаком минус. Днем потеплеет до плюс четырех градусов.



2 марта ожидается без существенных осадков. В ночное время суток мороз – от одного до шести градусов, днем от минус двух до плюс трех.





Артем Ежаков



